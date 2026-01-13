Глава IBA Кремлев поддержал Трампа, выступившего против транс-персон на Играх-2028

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев призвал запретить участие транс-персон («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) во всех женских соревнованиях и срочно разработать четкие правила для защиты женского спорта.

Таким образом Кремлев поддержал слова президента США Дональда Трампа, который раскритиковал Международный олимпийский комитет (МОК) за допуск алжирской спортсменки Иман Хелиф на Игры в Париже — 2024, где она завоевала золотую медаль.

До этого Хелиф была отстранена от участия в чемпионате мира под эгидой IBA, возглавляемой Кремлевым, из-за повышенного уровня тестостерона и наличия Y-хромосомы.

Ранее Трамп также заявил, что выступает против участия транс-персон в Олимпийских играх — 2028 в Лос-Анджелесе.

«Мы помним последние Олимпийские игры не по спортивным рекордам или ярким эмоциям, а по тому, как Париж стал символом издевательства над женщинами и их правами, — заявил Кремлев, чьи слова приводит пресс-служба IBA. — Сейчас необходимо принять волевое решение на государственном уровне, чтобы защитить спортсменок.

Хочу еще раз поблагодарить президента Трампа за его жесткую позицию по запрету участия трансгендерных спортсменов в женском спорте. Это демонстрирует сильное лидерство и взгляд на перспективу в преддверии Олимпийских игр в Лос-Анджелесе 2028 года и подает сильный пример для других глав государств. Сейчас пришло время всем видам спорта разработать правила, аналогичные боксу: трансгендерные спортсмены не должны соревноваться с женщинами».

Кремлев подчеркнул, что IBA является единственной международной федерацией, которая уже взяла на себя ответственность, утвердив политику защиты женских категорий в технических и соревновательных правилах IBA, а также ввела гендерные тесты на боксерских соревнованиях.

Ранее французским боксершам запретили участвовать в ЧМ из-за задержки теста с определением пола.