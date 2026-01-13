Нацкомиссия Украины по ценным бумагам решила перейти на удаленную работу

Нацкомиссия Украины по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) частично перешла на удаленную работу в связи с отсутствием отопления. Об этом сообщило украинское издание «Экономическая правда», ссылаясь на сотрудников национальной комиссии и участников рынка.

По словам сотрудников, примерно 10-11 января, в выходные дни, в помещении замерзли батареи системы отопления. Произошло это после взрывов в Киеве в ночь на 9 января. Собеседник издания рассказал, что воду из системы не слили, поэтому она замерзла. Часть чугунных батарей лопнула под давлением.

Руководство комиссии решило перевести большинство сотрудников на дистанционную работу.

«Председатель комиссии Алексей Семенюк и члены работают дистанционно», — сказал собеседник «Экономической правды».

Здание, где находится офис комиссии, поделено на несколько частей, в нем также находятся Государственное космическое агентство и Шестой апелляционный административный суд. В суде подтвердили факт отсутствия отопления, подчеркнув при этом, что прием документов и рассмотрение дел происходит в обычном режиме.

Ночью 9 января в Киеве произошло несколько серий взрывов. Telegram-канал «Военная хроника» написал, что на украинскую столицу начался массированный налет беспилотников типа «Герань». Дроны летели на Киевскую область и ее административный центр с севера и востока.

Комментируя ситуацию, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что после очередной серии взрывов в городе оказалась повреждена критическая инфраструктура. На этом фоне в ряде районов начались проблемы с водо- и электроснабжением.

Ранее в родном городе Зеленского после прилетов произошло частичное отключение света.