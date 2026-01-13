Размер шрифта
Рада отложила назначение министров обороны и энергетики Украины

Рада провалила голосование и отложила назначение министров обороны и энергетики
РИА Новости

Верховная рада Украины отложила назначение министров обороны и энергетики страны, так как в правящей партии «Слуга народа» были проблемы со сбором голосов. Спикер украинского парламента Руслан Стефанчук объявил перерыв в заседании до 14 января, следует из трансляции, которая велась в эфире телеканала «Рада».

Перед этим заявлением Рада провалила голосование за назначение Дениса Шмыгаля министром энергетики. Партия «Слуга народа», которая имеет большинство в парламенте, не дала необходимого количества голосов для его назначения. Только 153 ее члена проголосовали
за назначение Шмыгаля. В сумме депутаты отдали за его кандидатуру 210 голосов при 226 необходимых.

13 января Верховная рада приняла отставку Шмыгаля с поста министра обороны Украины. За его уход проголосовали 265 депутатов. Шмыгаль занимал пост главы минобороны Украины с 17 июля 2025 года. До этого он выполнял обязанности премьер-министра страны.

Кандидатуру Шмыгаля на пост министра энергетики выдвинул президент Украины Владимир Зеленский в начале января 2026 года. Эта должность стала вакантной после отставки Светланы Гринчук, которая занимала ее менее полугода — с июля по ноябрь 2025 года. Ее уход с должности последовал после требования главы государства из-за коррупционного скандала в сфере энергетики.

Новость дополняется.

