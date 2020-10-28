МИД опроверг заявления о выходе России из ДРСМД
Министерство иностранных дел опровергло заявления о том, что Россия самостоятельно вышла из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.
«Считаем важным, прежде всего, указать на то, что говорить о выходе России из ДРСМД абсолютно некорректно. Никаких действий по выходу нами не предпринималось», — следует из комментария МИДа.
В ведомстве указали на то, что в одностороннем порядке из договора вышли США, из-за чего документ прекратил свое действие.
Ранее президент России Владимир Путин подтвердил, что Москва будет придерживаться моратория на развертывание в Европе ракет средней и меньшей дальности (РСМД) наземного базирования.
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