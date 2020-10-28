МИД опроверг заявления о выходе России из ДРСМД

Министерство иностранных дел опровергло заявления о том, что Россия самостоятельно вышла из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

«Считаем важным, прежде всего, указать на то, что говорить о выходе России из ДРСМД абсолютно некорректно. Никаких действий по выходу нами не предпринималось», — следует из комментария МИДа.

В ведомстве указали на то, что в одностороннем порядке из договора вышли США, из-за чего документ прекратил свое действие.

Ранее президент России Владимир Путин подтвердил, что Москва будет придерживаться моратория на развертывание в Европе ракет средней и меньшей дальности (РСМД) наземного базирования.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Бездумные сигналы»: МИД ответил на заявления Европы об РСМД

— Путин: напряженность между Россией и НАТО угрожает Европе

— Берлин ответил на предложение России по мораторию на РСМД в Европе