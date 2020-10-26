Мишустин заявил, что Россия жила под санкциями всегда

Премьер-министр России Михаил Мишустин во время встречи с руководством Госдумы и фракций в понедельник заявил, что страна всегда жила под санкциями, но при этом главное — развивать собственную экономику, передает РИА «Новости».

Он считает, что ограничительные меры являются важнейшим элементом, «с которым мы живем».

Премьер отметил, что «последние 150-200 лет Россия или Российская империя без санкций не существовала», и всегда жила под ними.

«Главное в этой истории — чтобы мы занимались развитием собственной экономики, развитием собственных технологий, образования, науки, медицины», — сказал Мишустин.

По словам главы кабмина, это то, «что и определил президент в указе по достижению национальных целей».

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