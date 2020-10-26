Германия поприветствовала стремление России и США продлить ДСНВ

Германия приветствует стремление Москвы и Вашингтона продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас. Об этом пишет ТАСС.

Маас отметил, что следует стремиться к большему контролю над вооружениями и процессом разоружения. По его словам, сейчас это происходит в недостаточной мере.

«В связи с этим хорошо, что США и Россия дали ясно понять, что хотят сохранить ДСНВ. Он остается одним из столпов в области контроля над вооружениями», — подчеркнул Маас.

Ранее российский президент Владимир Путин предложил продлить действующий ДСНВ без всяких условий на год. В Госдепе, в свою очередь, сообщили, что готовы придать окончательную форму соглашению с РФ по ядерному оружию.

Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) был подписан Россией и США в 2010 году. Он предполагает сокращение обеими сторонами своих стратегических наступательных вооружений. СНВ-3 заключался сроком на десять лет. В настоящее время решается вопрос о дальнейшей системе контроля над вооружениями.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Путин заинтересован в «реанимации» отношений с США

— МО РФ вызвало военного атташе Германии после участия ФРГ в учениях с ядерным оружием

— Путин: напряженность между Россией и НАТО угрожает Европе