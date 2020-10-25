Путин рассказал об отношениях с Лужковым

Президент России Владимир Путин рассказал о своих отношениях с бывшим мэром Москвы Юрием Лужковым в комментарии для телеканала «Россия 1».

Отрывок беседы опубликовал журналист Павел Зарубин на своей странице в Instagram.

По словам Путина, Лужков был очень уважаемым человеком в стране, и сам президент относился к нему с уважением.

«У нас отношения были официальные, но, конечно, весьма доверительные», — поделился глава государства.

Таким образом он прокомментировал слова президента США Дональда Трампа, который в ходе предвыборных дебатов упомянул «дружеские отношения» президента России с бывшим мэром Москвы.

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