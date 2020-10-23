Байден ответил на обвинения в связях с Burisma

Кандидат в президенты США Джо Байден ответил на обвинения в связях с украинской компанией Burisma, когда он занимал пост вице-президента страны, а его сын Хантер был членом совета директоров организации.

По словам Байдена, он выполнял свою работу «безупречно», не допускал неэтичных действий и никогда не переходил границы. Об этом кандидат в президенты заявил в ходе дебатов, трансляцию ведет телеканал CBS News.

На прошлой неделе газета New York Post опубликовала ряд статей, основанных на переписке, якобы обнаруженной на ноутбуке Хантера Байдена, который был найден в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр. Хозяин мастерской сделал копию его жесткого диска, которая потом была передана личному адвокату президента США Дональда Трампа Руди Джулиани. Юрист затем предоставил электронные материалы СМИ.

В одном из материалов издания содержалась переписка Хантера и главы украинской компании Burisma Вадима Пожарского. На тот момент Хантер-младший был членом совета директоров организации.

В одном из писем, которое датировано 17 апреля 2015 года, Пожарский якобы выражает благодарность Хантеру Байдену за то, что тот пригласил его в Вашингтон для встречи с Джо Байденом, который в то время был вице-президентом. Газета указывает, что в другом письме он просит Байдена-младшего поразмышлять, как тот может воспользоваться собственным влиянием для оказания помощи компании.

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