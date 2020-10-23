Трамп обвинил Байдена в получении денег от России
Полина Рутковская
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Президент США Дональд Трамп обвинил своего соперника на предстоящих выборах главы государства Джо Байдена в получении денег от России.
С таким заявлением Трамп выступил в ходе дебатов, трансляцию ведет телеканал CBS News.
По словам Трампа, кандидат демократов получил $3,5 млн от России.
Байден отверг обвинения и заявил, что никогда не получал денег из иностранных источников.
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