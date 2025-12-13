Жительница Подмосковья поселила у себя заблудившуюся корову

В Подмосковье женщина завела корову в качестве домашнего питомца и теперь делит с ней жилье. 27-летняя Анастасия Н., автор блога, посвященного ее жизни вместе с коровой, рассказала об этом изданию «Известия».

Изначально девушка держала животное в коровнике. Однажды любопытная корова случайно забрела в дом, что повеселило хозяйку.

Позднее, во время ремонтных работ в коровнике, Варе временно пришлось переехать в дом к семье. Как оказалось, совместное проживание было на удивление приятным, и корову стали регулярно заводить в дом.

Сейчас Варя проводит в доме большую часть своего времени: она ест, отдыхает и даже наблюдает за хозяйкой во время приготовления пищи. На ночь Варя возвращается в свой сарай. Анастасия утверждает, что семья полностью привыкла к такому необычному соседству.

