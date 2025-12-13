На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Жительница Подмосковья поселила у себя заблудившуюся корову

Жительница Подмосковья поселила у себя случайно зашедшую корову
true
true
true
close
Shutterstock

В Подмосковье женщина завела корову в качестве домашнего питомца и теперь делит с ней жилье. 27-летняя Анастасия Н., автор блога, посвященного ее жизни вместе с коровой, рассказала об этом изданию «Известия».

Изначально девушка держала животное в коровнике. Однажды любопытная корова случайно забрела в дом, что повеселило хозяйку.

Позднее, во время ремонтных работ в коровнике, Варе временно пришлось переехать в дом к семье. Как оказалось, совместное проживание было на удивление приятным, и корову стали регулярно заводить в дом.

Сейчас Варя проводит в доме большую часть своего времени: она ест, отдыхает и даже наблюдает за хозяйкой во время приготовления пищи. На ночь Варя возвращается в свой сарай. Анастасия утверждает, что семья полностью привыкла к такому необычному соседству.

В декабре житель Башкирии обнаружил кошелек с 80 тысячами рублей внутри собственной коровы.

Ранее Киану Ривз «открыл» самый большой приют для кошек и собак в мире.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Угон по Bluetooth: как хакеры вскрывают автомобили и что делать в случае киберугона
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами