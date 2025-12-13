Россиянам рассказали, как выбрать пылесос владельцам кошек и собак

При выборе пылесоса владельцам пушистых домашних животных стоит обратить внимание на мощность всасывания техники, наличие турбощетки и системы фильтрации. Об этом «Газете.Ru» рассказали эксперты бренда Tineco.

«Первый ключевой параметр при выборе пылесоса — это мощность всасывания, зависящая от силы воздушного потока. При этом важно не путать ее с потребляемой мощностью: именно всасывание определяет качество уборки. Для эффективной работы требуется минимум 350 Вт, а для ковров, диванов и кроватей оптимально 450 Вт», — подчеркнули специалисты.

Учитывая, что шерсть животных часто скапливается в труднодоступных местах, важным критерием становится наличие турбощетки. Она эффективно подхватывает шерсть и волосы, наматывая их на жесткий валик и предотвращая засорение фильтров. Не меньшую роль играют маневренность пылесоса и разнообразие насадок: разные типы щеток позволяют качественно очистить любые поверхности, а гибкая конструкция помогает добраться даже в самые неудобные зоны.

«Важно, чтобы устройство могло раскладываться на 180°, — это облегчает уборку под мебелью. Не менее важен поворотный механизм на 45°, он позволяет свободно направлять щетку даже в горизонтальном положении. Обратите внимание на систему фильтрации: она должна улавливать мельчайшие частицы эпидермиса животных и одновременно избавить воздух от неприятных запахов. Оптимальным решением считаются модели, оснащенные HEPA-фильтрами 12–14 уровня. Фильтры высокой степени очистки являются одним из ключевых факторов, влияющих на качество воздуха в доме с питомцами», — уточнили эксперты Tineco.

Кроме того, важно учитывать комфорт самих животных. Питомцы очень чувствительны к громким звукам, поэтому предпочтение лучше отдавать технике с низким уровнем шума, резюмировали специалисты.

