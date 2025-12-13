Российский лыжник: я нейтральный спортсмен, не спрашивайте меня о политике

Российский лыжник Савелий Коростелев ответил на вопрос о своих эмоциях от участия на этапе Кубка мира в Давосе, попросив не спрашивать его о политике, передает TV2.

«Я рад быть здесь. Посмотрим, на каком уровне я нахожусь. Хочу показать, что готов, и надеюсь на дружелюбную атмосферу. Я нейтральный спортсмен. Спорт – это не политика. Не спрашивайте меня об этом», — сказал Коростелев.

Нейтральные статусы от Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) получили лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева. Они заявлены на спринт этапа Кубка мира в Давосе.

Российские спортсмены были отстранены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда от выступлений на мировой арене с марта 2022 года. 21 октября 2025 года по итогам голосования на исполкоме FIS вновь было принято решение не допускать россиян на соревнования даже в качестве нейтральных атлетов. После чего Россия подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд на это решение и выиграла дело.

Ранее шведская лыжница Эмма Рибом выразила сожаление из-за допуска российских спортсменов.