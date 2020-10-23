Reuters: Трамп хочет рассекретить документы о «вмешательстве» России в выборы

Президент США Дональд Трамп и глава национальной разведки США Джон Рэтклифф хотят оперативно рассекретить документы, оспаривающие вывод американского разведывательного сообщества о «вмешательстве» России в выборы президента США 2016 года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информированные источники.

По заявлению одного из источников, Рэтклифф настаивает на рассекречивании данных перед предстоящими дебатами кандидатов в президенты США Дональда Трампа и Джо Байдена. При этом другой источник счел подобное развитие событий маловероятным.

Другие американские службы выступают против инициативы Трампа и Ретклиффа, рассказали собеседники агентства. В частности, стремление рассекретить документы не поддерживают Центральное разведывательное управление (ЦРУ) и Агентство национальной безопасности (АНБ) США, указано в сообщении.

По мнению спецслужб, публикация документов может нанести вред американской национальной безопасности и разведывательному сообществу, пояснили источники.

В США неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве в выборы 2016 года, однако российские власти опровергают данные заявления.

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