В Молдавии назначили первое судебное заседание по делу главы Гагаузии

Председатель парламента Молдавии Игорь Гросу заявил, что первое судебное заседание по делу главы Гагаузской автономии республики Евгении Гуцул, где ее обвиняют в незаконном финансировании запрещенной в стране оппозиционной партии «Шор», состоится на следующей неделе. Об этом сообщает TVR Moldova.

Гросу выразил надежду на то, что дело пройдет быстро, ведь в нем достаточно доказательств.

Гуцул обвиняют по двум эпизодам якобы в получении средств на финансирование избирательной кампании от организованной преступной группы. Ей грозит штраф или до семи лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности.

До этого Гуцул заявила, что все политическое руководство Гагаузской автономии испытывает прессинг со стороны властей Молдавии.

Политик также назвала несправедливыми действия молдавских правоохранителей, которые накануне подвергли ее допросам и обыскам после возвращения из Москвы.

По ее мнению, давление руководства Молдавии на власти автономии непосредственно связано с прямыми зарубежными контактами региона и поддержкой со стороны Российской Федерации и Турции — партнеров Гагаузии.

Ранее Гуцул заявила, что ее проверили в аэропорту Кишинева по возвращении из РФ.