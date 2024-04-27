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В Росстате заявили, что безработица снизилась до нового исторического минимума

Росстат: безработица в России в марте снизилась до исторического минимума в 2,7%

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

Уровень безработицы в России в марте 2024 года обновил исторический минимум и составил 2,7%. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на данные Росстата.

В докладе ведомства сообщается, что в марте текущего года как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда) классифицировались два миллиона человек в возрасте 15 лет и старше.

«Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в марте 2024 года составил 2,7% (без исключения сезонного фактора)», — заявили в Росстате.

Отмечается, что предыдущий исторический минимум был зафиксирован в феврале этого года, тогда показатель безработицы опустился до 2,8%.

При изучении занятости и безработицы Росстат использует методологию Международной организации труда. В соответствии с которой безработными считаются те, кто в момент исследования одновременно нуждался в работе, искал ее и был готов приступить к ней.

До этого президент Владимир Путин заявил, что безработица в РФ держится на уровне ниже 3%, она снизилась в том числе среди молодежи.

Ранее Минтруд отверг слова о конце эпохи низких зарплат в России.

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