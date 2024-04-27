Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Белый дом сократит выступления Байдена в вузах из-за волны протестов

NBC News: Байден сократит речи на выпускных из-за волны студенческих протестов

close
100%
Kevin Lamarque/Reuters

Белый дом хочет ограничить выступления президента США Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис на выпускных мероприятиях в американских вузах из-за волны студенческих протестов. Об этом сообщает телеканал NBC News.

«На фоне растущих протестов палестинских демонстрантов в студенческих городках Белый дом планирует минимальное присутствие президента Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис на традиционном весеннем обряде выступлений с обращениями», — пишут журналисты.

В публикации отмечается, что у американского лидера запланированы выступления в колледже Морхаус в Атланте, штат Джорджия, а также в военной академии США в Уэст-Поинт в Нью-Йорке. У Харрис в планах только одна речь на выпускном мероприятии академии американских ВВС.

До этого ведущая Fox News Лора Ингрэм заявила, что демонстрации в учебных учреждениях в поддержку Палестины якобы свидетельствуют об антисемитизме. Губернатор штата Вирджиния Гленн Янгкин раскритиковал антиизраильские протесты в студенческих кампусах в США.

Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что масштабы протестов против операции Израиля в секторе Газа являются для Вашингтона «качественно новым явлением».

Ранее бывший президент США Дональд Трамп назвал марши ультраправых в США в 2017 году «цветочками» в сравнении с массовыми протестами студентов в поддержку Палестины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами