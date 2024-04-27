Белый дом сократит выступления Байдена в вузах из-за волны протестов

Белый дом хочет ограничить выступления президента США Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис на выпускных мероприятиях в американских вузах из-за волны студенческих протестов. Об этом сообщает телеканал NBC News.

«На фоне растущих протестов палестинских демонстрантов в студенческих городках Белый дом планирует минимальное присутствие президента Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис на традиционном весеннем обряде выступлений с обращениями», — пишут журналисты.

В публикации отмечается, что у американского лидера запланированы выступления в колледже Морхаус в Атланте, штат Джорджия, а также в военной академии США в Уэст-Поинт в Нью-Йорке. У Харрис в планах только одна речь на выпускном мероприятии академии американских ВВС.

До этого ведущая Fox News Лора Ингрэм заявила, что демонстрации в учебных учреждениях в поддержку Палестины якобы свидетельствуют об антисемитизме. Губернатор штата Вирджиния Гленн Янгкин раскритиковал антиизраильские протесты в студенческих кампусах в США.

Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что масштабы протестов против операции Израиля в секторе Газа являются для Вашингтона «качественно новым явлением».

Ранее бывший президент США Дональд Трамп назвал марши ультраправых в США в 2017 году «цветочками» в сравнении с массовыми протестами студентов в поддержку Палестины.