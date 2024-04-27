В России зафиксирован рост спроса на подержанные Rolls-Royce и Bentley

Продажи подержанных автомобилей класса «люкс» в России увеличились в марте 2024 года на 12% по сравнению с тем же месяцем 2023-го. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

За март 2024 года россияне приобрели 210 подержанных люксовых автомобилей против 188 в том же месяце годом ранее. Наибольшее количество из них пришлось на Bentley (куплено 92 автомобиля за месяц). За ним следует Rolls-Royce (35 машин). Также в марте 2024 года в России перепродано 30 автомобилей итальянской марки Maserati и 27 Lamborghini.

На Ferrari и Aston Martin пришлось 14 и 12 экземпляров соответственно. Среди моделей люксового сегмента лидером стал Bentley Continental GT (46 машин), за ним следует Lamborghini Urus, Bentley Bentayga и Continental Flying Spur, а также Rolls-Royce Cullinan.

По итогам квартала в России продано 455 подержанных автомобиля сегмента Luxury.

Ранее стало известно, что Omoda E5 выйдет на российский рынок летом и будет продаваться в двух комплектациях.