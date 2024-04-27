Лидер ЛДПР Слуцкий назвал три приоритета в работе партии

Преодоление демографического кризиса и развитие человеческого капитала, повышение качества окружающей среды, а также преодоление отсталости в социально-экономическом развитии регионов и неравенстве граждан — таковы основные приоритеты в работе ЛДПР. Об этом, представляя на состоявшемся в Подмосковье партийном слете стратегию развития ЛДПР до 2026 года, заявил глава фракции Леонид Слуцкий.

По мнению лидера партии, будущее России должно строиться исходя из необходимости решения именно этих трех основных проблем.

«ЛДПР — первая партия, которая сегодня начинает серьезный разговор о будущем. Пора сформировать долгосрочные планы развития страны, а не мыслить пятилетками. Надо показать людям, как будет выглядеть их завтрашний день. И этот образ должен быть привлекательным!», — заявил Леонид Слуцкий.

При этом он отметил: первое, что должны сделать российские политики –«вернуть людям понимание того, что они могут влиять на будущее своей страны».

Кроме того, Леонид Слуцкий сообщил о создании в ЛДПР цифровой партийной экосистемы. Формирование ее первой версии либерал-демократы пообещали завершить к 35-летию партии.

Лидер фракции подчеркнул, что, создав цифровую партийную экосистему, ЛДПР станет первой цифровой партией в России.

Благодаря этой экосистеме члены партии сами при помощи партнеров смогут закрывать потребности избирателей, пояснил Слуцкий.

«Мы привлечем в свою орбиту сообщества, которые стремятся влиять на происходящее, но не могут решить свою проблему, не обладают знаниями и возможностями коммуникации с теми, кто имел схожую проблему. Мы создадим уникальные шансы для наших однопартийцев и тех, кто стремится в партию», — сказал он.

Кроме того, Слуцкий поднял тему неравенства регионов и федерального центра. По его мнению, необходимо вернуться к бюджетному федерализму, ориентированному на развитие регионов.

«Разница в пособиях, доплатах к пенсиям, наборе гарантий в целом зависит от того региона, где проживает человек. Это не только несправедливо, это формирует устойчивое неравенство, которое воспроизводится и в образе жизни родителей, и в образе жизни их детей», — считает председатель партии.

Также он анонсировал появление отдельной структуры в центральном аппарате партии, которая будет отвечать за сохранение наследия основателя ЛДПР Владимира Жириновского.