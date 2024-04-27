Уровень воды в реке Ишим в тюменском селе Абатское за день вырос до 1203 см

Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское Тюменской области поднялся на 6 см за 12 часов и к вечеру достиг 1203 см. Об этом сообщает информационный центр регионального правительства в Telegram-канале.

По данным гидрологического бюллетеня, критическая отметка паводка для данного населенного пункта составляет 960 см.

Перед этим губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что уровень воды в реке Ишим в селе Абатское достиг исторического максимума в 1178 сантиметров.

В России начались паводки. Из-за прорыва дамбы в Орске Оренбургской области оказались затоплены целые поселки, из зоны бедствия эвакуированы тысячи человек. Вода начала подступать к столице региона — Оренбургу. Наводнения ожидают и в Курганской области. Что делать местным жителям в такой ситуации, как обезопасить себя во время паводка и подготовиться к приходу воды — в памятке «Газеты.Ru».

Ранее жителям Ишима запретили посещать дачи.