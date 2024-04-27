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В московском музее современного искусства «Гараж» назвали причину обысков

В ММСИ «Гараж» сообщили, что обыски в музее прошли по делу Петра Верзилова*

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Максим Блинов/РИА Новости

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) провели обыски в московском музее современного искусства «Гараж» по делу в отношении одного из основателей группы Pussy Riot, бывшего издателя «Медиазоны» Петра Верзилова (признан в РФ иностранным агентом). Об этом сообщает газета «КоммерсантЪ» в своем Telegram-канале, ссылаясь на пресс-службу культурного учреждения.

Согласно информации издания, следственные действия в офисе и образовательном центре «Гаража» с 12:00 до 19:00 по московскому времени.

В публикации отмечается, что у прибывших в культурное учреждение сотрудников службы имелись списки руководителей отделов «Гаража». Помимо того, ФСБ изучили музейную документацию, вынесли из здания коробки с документами.

«По некоторым данным, речь шла о копиях архивных документов», — заключается в сообщении.

Накануне сотрудники ФСБ провели мероприятия в московском музее современного искусства «Гараж», который расположен в парке Горького.

Ранее музей «Гараж» убрал с прилавков книги directio libera и альманахи moloko plus из-за угроз.

*  признан в РФ иностранным агентом
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