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Хоккеисты отказались выходить на второй период игры международного турнира, проигрывая 0:17

Хоккеисты Кувейта не вышли на второй период матча Кубка Азии, проигрывая 0:17

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РИА

Юниорская сборная Кувейта отказалась выходить на второй период матча Кубка Азии и Океании против сверстников из Узбекистана, передает Sport24.

В первом периоде Кувейт пропустил 17 безответных шайб. Игроки Кувейта решили не продолжать борьбу.

Кувейт проиграл все четыре своих матча группового этапа, пропустив 116 шайб. Команде Кувейта удалось три раза поразить ворота соперников.

В феврале 2024 года Международная федерация хоккея (IIHF) продлила отстранение сборных России и Белоруссии. В организации сообщили, что совет IIHF продолжит следить за ситуацией и рассмотрит реинтеграцию национальных команд России и Белоруссии на сезон-2025/26 в мае 2025 года.

IIHF весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах. Выступление россиян запрещено даже в нейтральном статусе.

Ранее 12-летний хоккеист ударил соперника клюшкой по голове.

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