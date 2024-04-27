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Булыкин раскритиковал решение о проведении матчах «Ахмат» — «Сочи» после отравления у гостей

Булыкин: отравление стало серьезной проблемой для «Сочи»

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Знаменитый в прошлом футболист, экс-форвард московских «Локомотива» и «Динамо», а также различных зарубежных клубов, включая немецкий «Байер» и «Аякс» из Нидерландов, Дмитрий Булыкин в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о ситуации перед перенесенным матчем 21-го тура Российской премьер-лиги между грозненским «Ахматом» и «Сочи», когда в день игры отравились 14 игроков гостей, но матч все-таки состоялся.

«Не знаю, что у нас написано в регламенте, который постоянно поправляется в лучшую сторону. И если там чего-то не хватает на эту тему, то можно добавить. Конечно, это серьезная проблема для «Сочи». То же самое, помню, у нас было с ковидом, когда три-четыре человека выпадали из-за тестов или каких-то других причин. А когда выпадает семь или четырнадцать человек – это очень серьезно и надо думать», — отметил Булыкин.

Благодаря победе над «Сочи» (1:0) «Ахмат» поднялся над зонами стыков за выживание и вылета из РПЛ, в то время как «Сочи» остается на последнем месте турнирной таблицы, отставая от грозненцев на семь очков.

Ранее игрок «Динамо» заявил, что в команде нашли причины поражений в последних матчах.

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