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Ученые назвали озоновую дыру над Антарктидой угрозой пингвинам и тюленям

GCB: дыра в озоновом слое над Южным полюсом вредит детенышам животных и птиц

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Shutterstock/Akkharat Jarusilawong

Австралийские ученые из Университета Вуллонгонга обеспокоены процессами, связанными с озоновой дырой над Антарктидой. Несмотря на уменьшение в размерах, область тонкого слоя озона стала закрываться позже и открываться раньше, пропуская большее количество вредного ультрафиолетового (УФ) излучения. Исследование опубликовано в научном журнале Global Change Biology (GCB).

В предыдущие три года серия необычных событий привела к тому, что антарктическая озоновая дыра существовала на месяц дольше, закрываясь не в ноябре, а в декабре. Это было обусловлено сильнейшими лесными пожарами в Австралии, рекордным по силе взрывом подводного вулкана у островов Тонга и климатическим феноменом Ла-Нинья, длившимся с 2020 по 2023 год.

Вулканы и лесные пожары могут выбрасывать пепел и дым в стратосферу. Химические реакции, происходящие на поверхности этих крошечных частиц, разрушают озон.

Длительное присутствие озоновой дыры совпало со значительной потерей морского льда в Антарктике. Это означало, что у многих животных стало меньше мест, где можно укрыться.

По словам ученых, повышенное воздействие УФ-излучение может нанести вред птенцам пингвинов и детенышам тюленей. Кроме того, от солнечной радиации пострадают антарктические растения и мхи.

Если недавняя тенденция сохранится и озоновая дыра сохранится до лета, можно ожидать большего ущерба, нанесенного растениям и животным, усугубляемого другими угрозами, отметили исследователи.

Ранее ученые предупредили об угрозе исчезновения 99% императорских пингвинов из-за таяния Антарктики.

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