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Чиновника, сбившего под Киевом четверых человек, уволили

Зеленский уволил чиновника, сбившего под Киевом четверых человек

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Liesa Johannssen/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности главы районной администрации города Бровары Владимира Майбоженко, который в нетрезвом состоянии сбил в Киевской области четверых человек на пешеходном переходе. Об этом сообщается на сайте офиса президента Украины.

В распоряжении подчеркивается, что Майбоженко был уволен с должности в соответствии с пунктом 1 части первой статьи 9 закона Украины «О местных государственных администрациях».

Первый пункт статьи предусматривает увольнение в связи с нарушением конституции и законов Украины.

Накануне стало известно, что в городе Бровары пьяный Майбоженко сбил четверых человек на пешеходном переходе. Тест на содержание алкоголя в крови выявил у главы администрации 2,31 промилле при максимально допустимом значении 0,2 промилле. Офис генпрокурора в субботу сообщил, что Майбоженко предъявлено обвинение в совершении ДТП в пьяном виде.

До этого Зеленский снял Александра Яковца с должности командующего Сил поддержки ВСУ менее чем через два месяца после назначения на этот пост.

Ранее политолог объяснил, почему Зеленский уволил секретаря СНБО Данилова.

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