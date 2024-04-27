Валиева: никогда еще не чувствовала такое количество любви

Российская фигуристка Камила Валиева, которая 26 апреля отпраздновала 18-летие, поблагодарила в своих соцсетях за поздравления с днем рождения.

«Я никогда еще не чувствовала такое количество любви и поддержки. Обнимаю всех вас», — написала Валиева.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку на четыре года. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Также она не может тренироваться на государственных катках.

7 февраля CAS опубликовал мотивировочную часть по делу Валиевой. Помимо запрещенного триметазидина, в крови фигуристки было найдено три разрешенных вещества. Это экдистерон, гипоксен и L-карнитин, а также более 50 добавок.

Фигуристку лишили золотой медали чемпионата России и Европы, а также золота Олимпийских игр в Пекине в командном турнире. В личном турнире на Играх Валиева лидировала по итогам короткой программы, однако допустила ряд ошибок в произвольном прокате и стала четвертой.

Ранее Валиева рассказала, когда собирается выйти замуж.