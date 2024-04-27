На чемпионате Европы по боксу отключили гимн России

Во время награждения Юлии Чумгалаковой на чемпионате Европы по боксу организаторы случайно выключили гимн России, передает ТАСС.

В финальном поединке представительница России одолела сербку Кристину Варгу.

Организаторы соревнований объяснили, что гимн отключился из-за технической ошибки. Спортсмены и болельщики допели гимн без музыки.

На чемпионате Европы по боксу, который проходит в Белграде, россияне выступают под национальным флагом, а в их честь играет гимн.

Весной 2022 года многие международные спортивные организации отстранили россиян от турниров.

Для участия в Играх российские атлеты будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». Спортсмены из России и Белоруссии не будут соревноваться в медальном зачете. Также для того, чтобы принять участие в Олимпиаде 2024 года, им нужно пройти квалификацию.

Олимпийские игры стартуют в конце июля 2024 года.

Ранее стало известно, за что могут дисквалифицировать российских спортсменов на ОИ.