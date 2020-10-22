Путин ответил ждущим «затухания» РФ: как бы не простудиться на ваших похоронах
Дарья Тарасенко
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Президент России Владимир Путин лаконично ответил всем, кто ждет «постепенного затухания» России.
Политик признал, что в мире существуют люди, которые ждут «затухания России».
«Нас в этом случае беспокоит только одно: как бы не простудиться на ваших похоронах», — сказал президент, глядя в камеру.
Глава государства участвует в заседании международного дискуссионного клуба «Валдай». Трансляцию мероприятия ведет телеканал RT.
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