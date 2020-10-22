Новый исполняющий обязанности мэра Бишкека Тюлеев отказался от должности

Новый исполняющий обязанности мэра Бишкека Нариман Тюлеев отказался от своего поста, передает пресс-служба мэрии столицы Киргизии в четверг, 22 октября.

Он заявил, что не стремился занять должность градоначальника, но его уговорил бывший мэр города Азиз Суракматов. По словам Тюллеваа, после того, как он приступил к обязанностям, как вокруг кресла мэра «развернулась грязная и отвратительная борьба различных группировок и сомнительных личностей».

«Осознавая, что нарастающая волна охлократии не остановится перед здравым смыслом и фактами, мы с исполняющим обязанности президента Кыргызской Республики и премьер-министром Кыргызской Республики Жапаровым Садыром Нургожоевичем приняли решение, что я оставляю должность и.о. мэра», — заявил Тюлеев.

Новым исполняющим обязанности мэра до истечения сроков созыва горсовета 11 апреля 2021 года станет первый вице-мэр Алмаз Бакетаев.