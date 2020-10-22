Обама впервые выступил на митинге в поддержку Байдена
Экс-президент США Барак Обама впервые за предвыборную гонку лично выступил в поддержку кандидата от демократов Джо Байдена на митинге в Филадельфии (штат Пенсильвания). Трансляцию вел телеканал CNBC.
Во время своего выступления бывший глава государства признался, ему нравится приезжать в Пенсильванию. Как известно, предшественник Трампа одерживал победы в этом штате в 2008 и 2012 годах.
«Вы дважды поддержали меня, и сегодня я вернулся, чтобы попросить вас помочь, чтобы Белый дом достался Джо Байдену и Камале Харрис», — сказал Обама.
По его словам, Трамп относится к своей работе «несерьезно», как к «реалити-шоу».
Обама также добавил, что действующий глава Белого дома виновен в том, что «репутация США в мире была растоптана», и в стране не приняли эффективные меры для борьбы с коронавирусом нового типа.
В апреле Обама официально заявил о поддержке Байдена. Однако до сегодняшнего дня он лично не выступал на публичных мероприятиях в поддержку демократа.
Президентские выборы в США пройдут 3 ноября.
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