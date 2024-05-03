Инфляцию в России на конец апреля оценили с помощью мармелада

С 20 по 27 апреля 2024 года Индекс Мишек вырос на 1,4% по сравнению с 0,9% неделей ранее. Об этом «Газете.Ru» рассказал автор индекса — заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов.

«Мишковая инфляция немного ускорилась. Однако повода для тревоги пока нет, рост во многом связан с техническим фактором. Из 14 товаров изменились цены по трем продуктам. Вновь, как и неделей ранее, подорожали конфеты «Мишка косолапый» — на 3,9%, и морковь — на 1,6%», — сказал Абрамов.

Он уточнил, что в субботу на прилавках не было куриных яиц «Окских», используемых для расчетов индекса. Аналог яиц другой фирмы прибавил в цене 13,5% за неделю.

В корзину Индекса Мишек входят 14 популярных продуктовых товаров: конфет — мармеладных мишек Fruit-Tella и «Мишек косолапых» (отсюда название Индекс Мишек), апельсинового сока J-7, самого дешевого белого хлеба, моркови, бананов, сельди «Матиас», молока «Домик в деревне», масла подсолнечного «Олейна», самой бюджетной куриной тушки, чая «Акбар», масла сливочного «Простоквашино» и плавленого сыра «Фетакса».

С помощью Индекса Мишек можно отслеживать изменения трендов в динамике цен немного раньше, чем показывают официальные индикаторы. Изменение Индекса Мишек рассчитывается методом простой средней от изменений значений каждого товара в корзине. Цены товаров в корзине приводятся без учета временных скидок.

В марте 2024 года Индекс Мишек вырос на 11,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, аналогичный показатель в феврале составлял 10%.

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