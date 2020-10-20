Лукашенко заявил о смене тактики властей в отношении протестующих

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власти сменили тактику в отношении протестующих, передает «БелТА».

«Мы поменяли тактику. Мы в спокойном режиме найдем каждого. Современные средства позволяют это делать, что мы, кстати, и делаем. И каждый ответит за свои деяния», — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что его слова — не просто угрозы, в этом направлении уже ведется работа и даже есть результаты.

Лукашенко добавил, что протесты повлияли на сознание жителей республики, особенно минчан. По его словам, «люди прозрели» и увидели, «кто может прийти к власти и что будет со страной».

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста и забастовки на крупнейших промышленных предприятиях.

Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов, согласно которым победил Александр Лукашенко.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Минск оценил потери бюджета с момента начала протестов 9 августа

— В Минске на акции вышли сторонники и противники Лукашенко

— Тихановская призвала силовиков «перейти на сторону народа»