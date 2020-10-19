В Боливии завершились президентские и парламентские выборы

Голосование на президентских и парламентских выборах завершилось в Боливии. Об этом сообщает издание AS.

Как стало известно, 5134 избирательных участка были закрыты в 17.00 по местному времени (00.00 мск).

Кроме президента, граждане Боливии выбирали 130 депутатов и 36 сенаторов Многонациональной законодательной ассамблеи.

Председатель Верховного суда Боливии Сальвадор Ромеро заявил агентству Infobae Amеrica, что день выборов прошел спокойно.

В Боливии 18 октября проходило голосование на президентских и парламентских выборах.

Претендентами на пост президента страны являются пять кандидатов. Предполагается, что основная борьба развернется между Луисом Арсе, экс-министром экономики и сторонником бывшего президента Эво Моралеса, и экс-президентом Карлосом Месой, который был главой государства с октября 2003 по июнь 2005-го года.

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