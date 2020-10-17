Путин созвонился с наследным принцем Саудовской Аравии

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, сообщается на сайте Кремля.

Стороны обсудили перспективы использования в Саудовской Аравии российской вакцины от коронавируса нового типа «Спутник V», указано в сообщении.

Кроме того, российский лидер и наследный принц обсудили реализацию договоренностей в рамках ОПЕК+ и заявили о готовности к дальнейшей координации по данному вопросу.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Вопросов не осталось»: Саудовская Аравия начала новую нефтяную войну

— ОПЕК+ намерен увеличить добычу нефти с 2021 года даже при второй волне COVID-19