Россия и Турция будут вместе работать над производством вакцины от COVID-19

Президент РФ Владимир Путин и его турецкий коллега Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора договорились организовать проработку ведомствами двух стран кооперации в области создания и производства вакцины от коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Отфиксирована обоюдная заинтересованность во взаимодействии по борьбе с коронавирусной инфекцией, включая кооперацию в области разработки и производства вакцин. Будут даны соответствующие указания профильным ведомствам», — говорится в сообщении.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 37 млн заболевших, почти 28 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов — умерли. В России выявили более 1,2 млн человек с COVID-19. РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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