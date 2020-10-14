Путин обеспокоен из-за боевиков из Ближневосточного региона в Карабахе

Президент России Владимир Путин в беседе с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом выразил серьезную обеспокоенность присутствием боевиков Ближневосточного региона в непризнанном Нагорном Карабахе, пишет пресс-служба Кремля.

«Президент России выразил серьёзную обеспокоенность в связи с участием в военных действиях боевиков из ближневосточного региона», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Путин подчеркнул необходимость совместных усилий, чтобы прекратить кровопролитие и перейти к мирному урегулированию.

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

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