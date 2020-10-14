Путин внес в ГД закрепляющий приоритет Конституции в России пакет законопроектов

Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение в Госдуму пакет законопроектов, который должен утвердить приоритет Конституции на территории государства. Об этом сообщает ТАСС.

Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников отметил, что в пакете также содержатся законопроекты по закреплению допгарантий верховенства Конституции России.

Он уточнил, что более чем в 110 законодательных актов, в том числе шесть кодексов, будут внесены соответствующие поправки.

Кроме того, будет закреплено правило, согласно которому запрещается применение норм международных договоров, противоречащих Конституции России.

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