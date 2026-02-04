Размер шрифта
На Кубе заявили, что обеспокоивший США российский Ил-76 «привез не книги»

Фонд Кастро заявил о догадках про груз прилетевшего на Кубу российского Ил-76
РИА «Новости»

Находящийся в санкционном списке США российский военно-транспортный самолет Ил-76, приземление которого на кубинской авиабазе Сан-Антонио-де-лос-Баньос встревожило Вашингтон, «привез не книги», заявил Фонд имени Фиделя Кастро в своем телеграм-канале.

«О грузе информации нет, но мы догадываемся, что там может быть. А также почему и зачем», — заявили представители Фонда.

Упоминание о книгах носит иронический характер и является отсылкой к предстоящей кубинской книжной ярмарке, в которой Россия будет участвовать в статусе почетного гостя. Некоммерческий Фонд им. Фиделя Кастро был создан в 2021 году, им руководит Леонид Савин. На сайте организации указано, что ее задачей является содействие российско-кубинскому сотрудничеству в сферах культуры, науки и информационного взаимодействия.

Ил-76 прилетел на кубинскую военную авиабазу 3 февраля. Американские СМИ отметили, что он уже посещал Кубу и другие страны региона «в конце октября 2025 года, когда напряженность между Вашингтоном и Каракасом возросла».

Военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок, комментируя появившиеся намеки на военное назначение груза самолета, назвал размещение российского вооружения на Кубе и развитие «Кубинского кризиса 2.0» «весьма маловероятным».

Ранее появились неподтвержденные данные о том, что сын Рауля Кастро может вести тайные переговоры с ЦРУ о компромиссе между Кубой и США.
 
