Лавров заявил, что в Европе много политиков без чувства стыда

Лавров: политиков, у которых нет способности испытывать стыд, немало в Европе

Политиков, у которых отсутствует способность испытывать стыд, немало на европейском «небосклоне». Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью RT.

Он прокомментировал череду разоблачений западных политиков, которых уличили в связях с обвиненным в педофилии американским финансистом Джеффри Эпштейном.

«То, что называют глубинным государством, то, что называют какими-то там скрытыми фондами, закрытыми группами и приписывают им возможность определять судьбы мира, — не очень в это верю», — сказал он.

Вместе с тем он добавил, что крупные политики, которых избирают президентами и премьер-министрами имеют достаточно ресурсов, чтобы «проводить свою линию». При этом линия многих из них «заключается в обмане, предполагающем отсутствие способности испытывать стыд». Таких политиков в Европе немало, отметил он.

Незадолго до этого Лавров заявил, что Москва расценивает как угрозу безопасности неконтролируемую военно-биологическую деятельность Запада, в том числе в непосредственной близости от российских границ.

Ранее Лавров заявил о возникновении угрозы расползания ядерного оружия.