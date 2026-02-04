Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Политика

Лавров заявил, что в Европе много политиков без чувства стыда

Лавров: политиков, у которых нет способности испытывать стыд, немало в Европе
Сергей Гунеев/РИА Новости

Политиков, у которых отсутствует способность испытывать стыд, немало на европейском «небосклоне». Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью RT.

Он прокомментировал череду разоблачений западных политиков, которых уличили в связях с обвиненным в педофилии американским финансистом Джеффри Эпштейном.

«То, что называют глубинным государством, то, что называют какими-то там скрытыми фондами, закрытыми группами и приписывают им возможность определять судьбы мира, — не очень в это верю», — сказал он.

Вместе с тем он добавил, что крупные политики, которых избирают президентами и премьер-министрами имеют достаточно ресурсов, чтобы «проводить свою линию». При этом линия многих из них «заключается в обмане, предполагающем отсутствие способности испытывать стыд». Таких политиков в Европе немало, отметил он.

Незадолго до этого Лавров заявил, что Москва расценивает как угрозу безопасности неконтролируемую военно-биологическую деятельность Запада, в том числе в непосредственной близости от российских границ.

Ранее Лавров заявил о возникновении угрозы расползания ядерного оружия.
 
Теперь вы знаете
Больше никаких импульсивных покупок. Как НДС для онлайн-торговли из-за рубежа повлияет на цены
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!