Петербургскую школу закрыли после госпитализации семи человек с кишечной инфекцией

Специалисты Роспотребнадзора начали санитарно-эпидемиологическое расследование обстоятельств пищевого отравления учеников и сотрудников петербургской школы №39, закрыв ее до завершения противоэпидемических мероприятий, сообщается на сайте ведомства.

В его пресс-службе уточнили, что после обеда в школьной столовой у детей и работников учебного заведения появились симптомы острой кишечной инфекции. В результате семерых заболевших госпитализировали, у троих уже диагностирован норовирус.

Роспотребнадзор направил своих представителей в школу, которая находится в Невском районе Санкт-Петербурга, и к поставщику питания — в компанию «Волна».

«Организован комплекс противоэпидемических мероприятий: лабораторное обследование; отбор проб продовольственного сырья, готовой продукции, смывов с объектов внешней среды; проводятся дезинфекционные мероприятия», — сообщили в ведомстве.

Кроме того, специалисты Роспотребнадзора проверят качество подаваемой в школу холодной водопроводной воды, поскольку, как выяснилось, на сетях местного водоканала был зарегистрирован «факт аварийной ситуации».

Проверку по факту массового отравления школьников проводит и Следственный комитет. Она была начата на основании публикаций петербургских телеграм-каналов о том, что после еды в столовой школы №39 более 25 школьников слегли с одинаковыми симптомами — рвотой и диареей.

Ранее норовирус стал причиной отравления туристов в Шерегеше: все заболевшие поели в одном кафе.