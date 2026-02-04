Размер шрифта
Губернатор российского региона застрял в лифте во время блэкаута

Губернатор Гладков застрял в лифте во время отключения света в Белгороде
koonsiri boonnak/Shutterstock/FOTODOM

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что оказался среди людей, накануне застрявших в лифтах, которые остановились из-за нарушения электроснабжения в Белгороде.

Электроснабжение было нарушено после атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Тогда губернатор региона направлялся на заседание оперативного штаба.

«Я был одним из 77 людей, которые застряли в лифте. Я пытался понять, когда приедет [спасательная] бригада», — сказал он.

Гладков отметил, что аварийные службы, действуя по заранее отработанному алгоритму, оперативно освободили его из лифта. На совещание глава Белгородской области успел прибыть вовремя.

3 февраля около 20:30 (мск) в Белгороде и области объявили ракетную опасность из-за обстрела ВСУ. После этого Вячеслав Гладков сообщил, что в регионе есть серьезные повреждения на инфраструктурном объекте. В результате атаки Белгород и несколько округов, включая Яковлевский, Шебекинский, Грайворонский и Ракитянский остались без электричества.

Ранее Гладков сообщил об ухудшении обстановки в Белгородском приграничье.
 
