Зеленский назначил врио главы Службы внешней разведки Украины

Зеленский назначил Луговского врио главы Службы внешней разведки Украины
Telegram-канал «Zelenskiy / Official»

Украинский президент Владимир Зеленский назначил Олега Луговского временно исполняющим обязанности главы Службы внешней разведки Украины (СВР). Об этом свидетельствует указ, опубликованный на президентском сайте.

Ранее Луговской был заместителем экс-руководителя СВР страны Олега Иващенко, который сейчас возглавляет Главное управление разведки (ГУР) минобороны Украины.

24 января немецкое издание Junge Welt писало, что основатель полка «Азов» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России), командир третьего армейского корпуса Андрей Билецкий является возможной кандидатурой на замену Александра Сырского на посту главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ). Отмечается, что Сырский не пользуется популярностью в войсках и не добивается значимых результатов на фронте.

В ноябре Зеленский принял отставку главы администрации президента Андрея Ермака. Чиновника уволили после обыска в его квартире, который провели сотрудники антикоррупционных органов. На Западе назвали произошедшее «политическим землетрясением» и «фатальной комбинацией». Позже место Ермака занял экс-глава ГУР Кирилл Буданов. Зеленский объяснил его назначение необходимостью создания единого переговорного трека.

Ранее на Западе заявили, что Зеленский столкнулся с кризисом власти.
 
