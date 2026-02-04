Размер шрифта
Переговоры между США и Ираном могут не состояться

Axios: запланированные на 6 февраля переговоры США и Ирана могут не состояться
Matteo Benegiamo/Shutterstock/FOTODOM

Запланированные на пятницу переговоры США и Ирана могут не состояться из-за нежелания Вашингтона переносить встречу из Турции в Оман. Об этом пишет Axios со ссылкой на американских чиновников.

Как уточняет портал, американская сторона рассмотрела запрос Тегерана об изменении места проведения мероприятия и решила его отклонить.

«Мы сказали им, что либо будет так (переговоры пройдут в Турции — Прим. ред.), либо никак. И они нам ответили: «Хорошо, тогда никак», — заявил источник.

По его словам, если представители Ирана готовы вернуться к первоначальному формату, США согласны встретиться на этой или следующей неделе. При этом один из чиновников сказал, что Вашингтон хочет быстро достичь реальной сделки, иначе могут быть рассмотрены «другие варианты».

До этого сообщалось, что США согласились провести встречу с Ираном не в турецком Стамбуле, а в оманской столице Маскате. По словам источника, перенос места переговоров связан с желанием иранской стороны вернуть прежний формат, который был сосредоточен на иранской ядерной программе и не затрагивал, например, судьбу баллистического ракетного арсенала.

Ранее в Иране заявили о готовности при ряде условий снизить уровень обогащения урана.
 
