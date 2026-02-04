Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча России, США и Украины в ОАЭНовые файлы Эпштейна
Бизнес

Крупнейший застройщик попросил помощи у государства на десятки миллионов рублей

«Ъ»: девелопер «Самолет» попросил у государства кредит на 50 млрд рублей
alexkich/Shutterstock/FOTODOM

Крупнейший российский застройщик «Самолет» обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой предоставить льготный кредит в размере 48-50 млрд руб. Об этом сообщил «Коммерсантъ», ссылаясь на собственные источники.

Взамен акционеры готовы предоставить блокирующий и более пакеты акций для участия российского кабмина в управлении «с правом обратного выкупа». Кроме того, они обязуются обеспечить внешнее финансирование в размере до 10 млрд руб.

Уточняется, что деньги необходимы компании на срок до трех лет. В противном случае появится угроза невыполнения обязательств перед дольщиками и дольщиками. Генеральный директор «Самолета» Анна Акиньшина пожаловалась, что в последний год структура столкнулась с различными негативными факторами, в том числе с изменениями в программе льготной ипотеки.

До этого сообщалось, что покупатели квартир от застройщика «Самолет» в жилом комплексе «Цветочные поляны ЭкоПарк» пожаловались, что представители компании требуют доплатить 3 млн руб., чтобы оплатить подорожавших подрядчиков.

Ранее в России представили рейтинг наиболее «проблемных» девелоперов.
 
Теперь вы знаете
Больше никаких импульсивных покупок. Как НДС для онлайн-торговли из-за рубежа повлияет на цены
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!