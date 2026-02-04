Крупнейший застройщик попросил помощи у государства на десятки миллионов рублей

Крупнейший российский застройщик «Самолет» обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой предоставить льготный кредит в размере 48-50 млрд руб. Об этом сообщил «Коммерсантъ», ссылаясь на собственные источники.

Взамен акционеры готовы предоставить блокирующий и более пакеты акций для участия российского кабмина в управлении «с правом обратного выкупа». Кроме того, они обязуются обеспечить внешнее финансирование в размере до 10 млрд руб.

Уточняется, что деньги необходимы компании на срок до трех лет. В противном случае появится угроза невыполнения обязательств перед дольщиками и дольщиками. Генеральный директор «Самолета» Анна Акиньшина пожаловалась, что в последний год структура столкнулась с различными негативными факторами, в том числе с изменениями в программе льготной ипотеки.

До этого сообщалось, что покупатели квартир от застройщика «Самолет» в жилом комплексе «Цветочные поляны ЭкоПарк» пожаловались, что представители компании требуют доплатить 3 млн руб., чтобы оплатить подорожавших подрядчиков.

Ранее в России представили рейтинг наиболее «проблемных» девелоперов.