Кличко пожаловался на жителей Киева

Кличко пожаловался на отсутствие благодарности от киевлян за «хорошие дни»

Мэр Киева Виталий Кличко пожаловался на жителей украинской столицы, что его ругают, когда в городе плохая погода, а за хорошие дни никто не благодарит. Отрывок его выступления опубликовало украинское издание «Страна.ua».

«Мэра ругают, когда идет снег, дождь и дует ветер, а когда ясное небо и хорошая погода, то мэру никто спасибо не говорит», — сказал он.

Издание уточнило, что такое заявление Кличко сделал из-за многочисленных жалоб киевлян на гололед.

2 февраля Виталий Кличко заявил, что его начали звать на совещания после жалоб на отсутствие прямой коммуникации с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Также Кличко заявил, что на Украине сложилась действительно непростая ситуация. По его словам, сейчас ключевая задача страны — выстоять, «защитить независимость и территориальную целостность». Кличко подчеркнул, что только в случае, если получится это реализовать, можно будет двигаться дальше и начать готовиться к выборам. А сейчас, как отметил Кличко, перед властями Украины стоит вопрос выживания, а не должностей.

Ранее сообщалось, что Кличко может стать кандидатом в президенты Украины.