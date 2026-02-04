В Тамбовской области локализовали возгорание цистерн грузового поезда

Сотрудники МЧС локализовали пожар в Мичуринске Тамбовской области, где произошел сход с рельсов железнодорожных цистерн с бензином. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

«Пожар локализован... Сотрудники МЧС России охлаждают пожарными лафетными стволами негорящие цистерны и ликвидируют горение», — отмечается в сообщении.

В тушении пожара участвуют 68 человек. Также привлечены 25 единиц техники, в том числе пожарный поезд. Для борьбы с огнем используется воздушно-механическая пена.

До этого в РЖД сообщили, что на станции Кочетовка-2 произошел сход вагонов грузового поезда, перевозившего бензин, с последующим возгоранием груза.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба.

По данным Telegram-канала SHOT, машинист сошедшего с рельсов грузового поезда получил множественные ожоги. Пострадавшего госпитализировали, информации о тяжести его состояния не поступало. Отмечается, что он пытался самостоятельно потушить пожар, начавшийся после взрыва.

Ранее появилось видео мощного взрыва вагонов-цистерн в Тамбовской области.