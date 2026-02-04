COVID-19 оставляет в организме «зомби-фрагменты», выяснили ученые

«Зомби-фрагменты», остающиеся в организме после разрушения коронавируса, могут не только поддерживать хроническое воспаление при длительном COVID-19, но и напрямую уничтожать клетки иммунной системы. К такому выводу пришла международная группа ученых. Результаты исследования опубликованы в журнале PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences).

Авторы работы показали, что после распада вируса SARS-CoV-2 в организме сохраняются белковые обломки, которые продолжают активно взаимодействовать с клетками. Эти фрагменты действуют не поодиночке, а группами и избирательно атакуют иммунные клетки с характерной «разветвленной» формой мембраны.

В первую очередь под удар попадают дендритные клетки, которые распознают вирусы и запускают иммунный ответ, а также Т-клетки CD4+ и CD8+, отвечающие за уничтожение инфицированных клеток. Истощение этих Т-клеток ранее уже связывали с тяжелым течением и длительными последствиями COVID-19, однако механизм этого процесса оставался неясным.

По словам биоинженера Джерарда Вонга из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, даже после исчезновения активного вируса его остатки продолжают вредить организму. Это может объяснять, почему симптомы длительного COVID-19 сохраняются месяцами и особенно тяжело проявляются у людей с ослабленным или нарушенным иммунитетом.

Ученые также обнаружили различия между вариантами вируса. Так, штамм «Омикрон» распадается на большее количество белковых фрагментов, однако они значительно слабее воздействуют на иммунные клетки. Это может объяснять, почему «Омикрон» быстро распространялся, но чаще вызывал более легкое течение болезни.

Ранее вирусолог оценил вероятность распространения вируса Нипах в России.