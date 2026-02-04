Лидер «Серьги» о мужественности: «С родиной и богом в сердце — тебе ничего не страшно»

Лидер группы «Серьга» Сергей Галанин признался в беседе с «Газетой.Ru», что основа мужественности — это прежде всего сила духа.

«А сила духа появляется тогда, когда человек верит. Верит в любовь, в добро и справедливость, а в конце концов начинает верить в Бога. В то же время, может быть, все с веры в бога и начинается. Если в детстве человеку, конечно, эту веру объяснили — как говорится, заложили основы этой веры», — пояснил он.

По мнению артиста, наличие веры подобно внутреннему стержню человека.

«Мне кажется, страх уходит куда-то на задний план, если есть эта вера. Если ты с родиной и богом в сердце — тебе ничего не страшно. Конечно, тело тоже нельзя упускать из виду и желательно тоже держать в тонусе, но все-таки это вторично», — отметил он.

В завершение Галанин дал совет слушателям:

«В общем, следи за собой, человек. Будь осторожен, следи за духовной пищей — тем, чем наполняешь свою душу: светом или всякой бесовщиной. Ну и не забывай про утреннюю гимнастику».

20 февраля группа «СерьГа» выступит в клубе «Космонавт» Санкт-Петербурга. Организаторы обещают, что мероприятие будет «искренним, ярким и сердечным». Музыканты планируют выступить как со старыми хитами коллективам, так и композициями из нового альбома 2025 года «Страна таксофонов».

