Отец облил сына кипятком, чтобы согреть

В штате Айдахо отца арестовали после того, как он облил своего месячного сына кипятком, объяснив свой поступок желанием согреть ребенка, мальчик получил сильные ожоги. Об этом сообщает Independent.

По данным полиции, 34-летний Кристофер Стум, купал сына и ему показалось, что вода в ванночке слишком холодная. Мужчина набрал в кувшин кипяток и вылил его на ребенка. Кожа младенца мгновенно покраснела и начала шелушиться, испугавшись, отец отвез его в больницу.

Экспертиза показала, что температура воды могла достигать 70 градусов. Стуму предъявлены обвинения в причинении вреда ребенку и сокрытии улик. Мальчик выжил, он получил ожоги четверти поверхности тела.

До этого калужский пенсионер не выжил, обварившись кипятком у себя дома. Мужчина провел в больнице 22 дня, однако, несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось. Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее в Канаде женщина облила кипятком ребенка, в шутку позвонившего ей в дверь.