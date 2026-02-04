Размер шрифта
«Все время плачет»: фанаты в Саудовской Аравии вывесили объявление с «пропавшим» Роналду

Фанаты в Саудовской Аравии повесили объявление о «пропаже» Роналду
Футбольные болельщики в Саудовской Аравии посмеялись над португальским нападающим «Аль-Насра» Криштиану Роналду, вывесим объявление о якобы его пропаже. Фотография разошлась в социальных сетях.

В объявлении написано: «Пропал мужчина. 40 лет. Особая примета: он все время плачет». Так фанаты отреагировали на бойкот Роналду.

До этого в СМИ появилась информация, что Роналду недоволен управлением клубом со стороны Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии (PIF). По информации СМИ, Роналду считает, что фонд уделяет его команде меньше внимания и ресурсов по сравнению с другими подконтрольными клубами, в частности, с «Аль-Хилалем». В знак протеста против такой политики капитан команды отказался выходить на поле в матче с «Аль-Риядом», который состоялся 2 февраля. На фоне этого были сообщения в СМИ, что игрок может покинуть «Аль-Наср».

Роналду — лучший бомбардир в истории национальных сборных, чемпионатов Европы и Лиги чемпионов, а также первый футболист, достигший отметки в 900 голов в официальных матчах. В активе португальца пять побед в Лиге чемпионов, золото чемпионата Европы 2016 года и два титула победителя Лиги наций Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Роналду остается единственным игроком, кому удалось забивать на пяти чемпионатах мира подряд в период с 2006 по 2022 год. Текущий отборочный цикл станет для него седьмым участием в финальных стадиях мундиаля, Португалия уже успешно завершила квалификацию на турнир.

Ранее появились подробности о положении Роналду в «Аль-Насре» после бойкота.
 
