«Зенит» избавился от футболиста из-за его конфликта с Семаком

Защитник Страхиня Эракович на правах аренды перешел из «Зенита» в «Црвену Звезду». Об этом сообщает официальный сайт клуба из Санкт-Петербурга.

Срок соглашения между сторонами рассчитан до конца нынешнего сезона. При этом Telegram-канал «КБ Телега» уверяет, что футболист был отправлен в аренду из-за конфликта с главным тренером клуба Сергеем Семаком. Отмечается, что Эракович поругался со специалистом прямо на тренировке из-за несогласия с игровым заданием и даже показал Семаку средний палец.

Эракович перебрался в «Зенит» из белградской «Црвены Звезды» перед стартом сезона-2023/24 и выиграл один титул чемпиона России.

Российская премьер-лига (РПЛ) ушла на зимнюю паузу в декабре, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков.

В 19-м туре РПЛ петербургский клуб примет на своем поле калининградскую «Балтику» 27 февраля. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

Ранее в «Зените» заявили, что подписали бы контракт с Лионелем Месси.